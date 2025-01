Napoli, il segnale dal Manchester United: Garnacho va in panchina

Non è un mistero: per il Napoli, dopo aver ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Psg, la prima scelta per l'attacco è Alejandro Garnacho. L'esterno argentino ha giocato le ultime partite da titolare con il Manchester United, ma oggi il tecnico Amorim ha fatto una scelta diversa: Garnacho parte dalla panchina nella sfida con il Brighton, preferiti a lui gli ex "italiani" Bruno Fernandes, Diallo e Zirkzee. Difficile non pensare a un segnale per il mercato, visto che i Red Devils hanno bisogno di vendere e il giocatore valuterebbe un trasferimento. Ma il Napoli non è la sola squadra a volerlo.