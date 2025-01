Napoli, incontro per Garnacho: la trattativa entra nel vivo

Arrivano i Devils di Manchester. Magari gli intermediari. Comunque gli inglesi, per sintetizzare, in nome e per conto degli interessati: lo United. Giornata importante, forse cruciale, per il secondo capitolo del mercato di gennaio made in Premier del Napoli: Billing chiuso con modalità molto soft, silenzio e annuncio nei giorni del fragore di Kvara al Psg; Garnacho, Alejandro l’argentino, sta invece agitando giorni e notti sulla rotta Manchester-Napoli. Più Lecce: oggi in Italia, a Milano, è attesa una delegazione dello United incaricata di trattare con il Lecce l’ acquisto di Patrick Dorgu. Bene: un summit che darà poi l’occasione al ds Manna di mettersi a sedere con gli stessi rappresentanti della medesima delegazione per chiacchierare dei termini dell’affare Garnacho. Esterno sinistro esattamente come Dorgu. Uno andrebbe e l’altro verrebbe. Valori però diversi: lo United è pronto a spingersi fino a 35 milioni di euro, bonus compresi, per portare a Old Trafford il giovanotto danese, 20 anni; mentre per cedere il giovanotto argentino, 20 anni , per il momento non s’è accontentato dei 50 milioni di euro, bonus compresi, proposti dal Napoli.

Il gioco

L’incastro, però, potrebbe agevolare il decollo delle operazioni. Anche perché i Red Devils sono stritolati nella morsa del Fairplay finanziario. Garnacho, tra l’altro, è una chiave per i bilanci così come lo è stato McTominay all’epoca: è un prodotto dell’Academy, del settore giovanile, e la sua cessione produrrebbe un profitto netto. Una vera e propria svolta. Se poi lo United e il Lecce non troveranno l’accordo per Dorgu, il Napoli potrebbe ricominciare a lavorare sul giocatore per giugno. È una richiesta di Conte.

A Londra

Ostacoli per Garnacho? Economici e non solo. Nell’ombra si muove anche il Chelsea. Ieri Carlos Cambeiro, uno dei suoi agenti, è stato immortalato a Stamford Bridge, in tribuna, in occasione della sfida con i Wolves. È un pericolo, certo, ma anche i Blues sono limitati dallo stesso problema del Fairplay: devono vendere per poter acquistare. Il Napoli, comunque, non abbandona piste alternative: innanzitutto lo svizzero del Bologna, Dan Ndoye, 24 anni.

Attendere, prego

Ieri, nonostante le premesse e i piani annunciati, non è stata definita la risoluzione anticipata del contratto di Danilo con la Juventus. Il suo agente è a Torino, in attesa della documentazione: ormai è un passaggio puramente formale, ma è sostanziale il particolare della prossima giornata di campionato: sabato al Maradona è in programma proprio Napoli-Juve. Insomma, va da sé: non è scritto e magari a sorpresa non accadrà, ma la prospettiva più credibile è che alla fine l’operazione sarà definita molto a ridosso o subito dopo la partita. E che dunque Danilo potrà mettersi effettivamente a disposizione di Conte la prossima settimana. Ormai dovrebbero anche essere superati definitivamente i dubbi e le perplessità che il giocatore, 33 anni, aveva affrontato soprattutto per esigenze familiari: tutti legati alla possibilità di un ritorno a casa, in Brasile, considerando la corte e le offerte ricevute in serie da Flamengo, Santos, Botafogo e chissà chi altro. Una volta preso Danilo, a tornare sul serio a casa in Spagna sarà Rafa Marin, pronto a raggiungere il Villarreal. Operazione definita da tempo in prestito oneroso.