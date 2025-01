Garnacho al Napoli: la risposta di Amorim in conferenza stampa

Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Manchester United-Rangers, gara valida per la settima giornata di Europa League. Al tecnico dei Red Devils è stato chiesto se ci fossero novità sul futuro di Alejandro Garnacho, obiettivo di mercato del mirino del Napoli per il dopo Kvaratskhelia. “Concentriamoci sulla partita. Non voglio parlarne, soprattutto alla vigilia di una gara", ha tagliato corto il tecnico portoghese.