Napoli, nuovi obiettivi dopo la scelta di Danilo: opzione Pongracic. Ngonge bloccato

Dopo la decisione di Danilo, pronto a rientrare in Brasile a 33 anni ispirato da una scelta di vita e dalle esigenze familiari, il Napoli ha ricominciato a lavorare sulla difesa. Certo, è vero che Alessandro Buongiorno sta per rientrare, manca pochissimo e anzi potrebbe anche essere convocato per la partita di sabato con la Juventus. E lo è altrettanto che Juan Jesus, un mesetto fa candidato a partire proprio in questa finestra di mercato, ha dimostrato di essere decisamente affidabile nel corso delle cinque partite giocate in serie dal primo minuto proprio al posto del collega infortunato (la sesta è dietro l’angolo). Ma Rafa Marin ha voglia di dare alla sua stagione finora molto povera di soddisfazioni un senso che sappia di minuti, di partite e di calcio, e bisogna rintracciare un quarto marcatore da infilare nel reparto. Il giovane spagnolo vuole tornare a casa, in Liga, e soprattutto giocare: finora l’ha fatto soltanto in Coppa Italia (due volte) e mai in Serie A. Sì, non ha mai esordito, e così vuole raggiungere al più presto il Villarreal: l’affare è chiuso da una vita - prestito oneroso da 1 milione di euro -, lui ha tutto pronto per traslocare e aspetta soltanto che Conte prema il bottone che metta in moto il meccanismo. Il fatto, però, è che è ancora bloccato in attesa di un sostituto. E dopo Danilo, la prima opzione alla quale sta lavorando a Milano il ds Manna è Marin Prongracic della Fiorentina.

La formula

Il centrale croato, trascorsi a Lecce e l’ultimo Europeo con la nazionale, ha messo insieme 101 minuti in campionato finora. Con tre presenze: 83 alla prima giornata, 9 alla terza e 9 alla tredicesima. Stop: dal 24 novembre non ha mai più messo il piede in campo, un po’ per qualche problema fisico e un po’ per le scelte tecniche di Palladino. Manna lo aveva già seguito in estate, prima che andasse alla Viola, e ora ha ricominciato a seguirlo considerando la situazione di questa prima metà di stagione: 6 presenze complessive contando anche le coppe, 3 da titolare. Pochissimo, quasi niente. Il problema? La formula: il Napoli l’ha chiesto in prestito, la Fiorentina vorrebbe venderlo. La storia è in piedi, si vedrà. Anche perché i due club hanno varie storie intrecciate.

Congelato

Alla Viola, infatti, piace Cyril Ngonge. Attaccante acquistato dal Napoli a gennaio 2024 che però non ha mai trovato grande spazio. Per lui ci sono un po’ di richieste, ma vale per l’esterno lo stesso discorso fatto per Marin: senza un sostituto, non si muove. Bloccato, congelato, nonostante abbia voglia di maggiore continuità esattamente come Rafa. Dicevamo: piace alla Fiorentina e in Francia, ha avuto contatti con il Bologna, ed è sul taccuino della Lazio. L’intreccio con il club di Lotito sembra il più plausibile, considerando che s’è parlato della possibilità di uno scambio con Isaksen. La Lazio, però, ha chiesto anche un conguaglio economico a coté, 2-3 milioni di euro. Un altro fronte da tenere aperto, un’altra trama che potrebbe svilupparsi a Milano in quella che, a meno di clamorosi ribaltoni per improvvisi appuntamenti o blitz, dovrebbe essere l’ultima giornata di Manna a mercato city prima di raggiungere la squadra in vista della Juve.