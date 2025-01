Napoli, per Garnacho e Adeyemi è la settimana verità: Manna pronto a partire

NAPOLI - Il ds Manna è rientrato ieri da Milano dopo una settimana di grandi trattative, incontri, dietrofront, stravolgimenti e improvvisi cambiamenti. Giusto una pausa per la partita di oggi con la Juventus e poi sarà di nuovo mercato. Strategie e riflessioni: l’infortunio di Olivera, tanto per citare quella più fresca e obbligata dagli eventi, potrebbe anche spostare il mirino su un esterno nella caccia al difensore. E se per Marin Pongracic dovessero diventare insormontabili gli ostacoli che la Fiorentina continua a seminare sul cammino del Napoli, perché la Viola non ha intenzione di cederlo in prestito e la richiesta è estremamente alta per l’eventuale cessione a titolo definitivo (base di partenza intorno ai 20 milioni), il Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un mancino. Un vecchio obiettivo: tipo Cristiano Biraghi, anche lui alla Fiorentina, in rottura con Palladino. Idee, per il momento soltanto idee. Questioni da valutare con estrema attenzione dopo la partita con la Juve, considerando che De Laurentiis è a Napoli e di certo affronterà tutti i discorsi possibili con Manna e Conte in vista dello sprint finale. A oggi, mancano nove giorni alla fine del mercato. E nove sono anche i giorni trascorsi dal video saluto di Kvara a squadra, compagni e città. Tutto aperto per il suo sostituto: i nomi restano gli stessi, i soliti, tutti in ballo e tutti diversamente complessi. In prima fila Alejandro Garnacho, il ventenne talento dello United; e Karim Adeyemi, 23 anni, il fulmine mancino del Borussia. Poi, nelle retrovie, Patrick Dorgu del Lecce: ma questa è una storia legata prettamente all’esito della trattativa con lo stesso United, in questo momento dominante. E nel vivo.