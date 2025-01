Calciomercato Napoli, sprint per Garnacho e Adeyemi: ecco le mosse

Il Napoli ha sette giorni di tempo per mettere a segno due colpi: l’uomo che dovrà prendere il posto di Kvara in rosa, offrendo nuove soluzioni e alternative a Conte sia dal primo minuto sia a partita in corso; e un difensore. Il ds Manna sta percorrendo per cielo e per terra strade sbarrate o piene di ostacoli per tenere in piedi le trattative che portano ai due obiettivi individuati in attacco: Alejandro Garnacho, 20 anni, esterno sinistro di piede destro, argentino dello United valutato 65 milioni di euro (il preferito in assoluto per caratteristiche); e Karim Adeyemi , 23 anni, mancino tedesco del Borussia che come il collega gioca a sinistra, più abbordabile per cifre - tra i 45 e i 50 milioni di valore - ma sempre piuttosto restio a lasciare la Bundes a gennaio. E non solo: il suo primo sogno è sempre stato la Premier, soprattutto dopo aver avuto colloqui con Chelsea e Liverpool per la prossima estate. Insomma, due piste complesse: una si potrebbe sbloccare limando la differenza economica, mentre l’altra superando le perplessità del giocatore al trasferimento. Mica facile, per carità.

Napoli, la missione del ds Manna: c'è attesa

Il ds Manna s’è goduto la domenica in famiglia dopo la vittoria contro la Juventus, la sua ex squadra, ha pranzato con vista sul mare e poi ieri s’è rituffato nei suoi giri di mercato. L’idea è sempre la stessa: appena si aprirà uno spiraglio, salterà su un aereo per raggiungere la destinazione giusta. Inghilterra o Germania, certo: l’idea di un blitz all’estero è sensata, considerando che mancano davvero pochi giorni per provare a mettere a disposizione di Conte un altro elemento fondamentale per avvalorare un obiettivo che alla vittoria numero diciassette, e alla quindicesima settimana in testa alla classifica, ora è davvero possibile: lo scudetto, certo. Però con le condizioni giuste: il mercato è una chance, è un’opportunità, ma i 70 milioni di euro incassati dal Napoli con la cessione di Kvara sono anche un patrimonio da maneggiare con cura, da non investire su elementi non ritenuti all’altezza delle ambizioni della squadra. Un meccanismo che più passa il tempo e più ha bisogno di ricambi e ossigeno: l’infortunio di Olivera è un segnale chiarissimo.

Napoli, c'è concorrenza per Garnacho. E in difesa...

Per quel che riguarda Garnacho, dicevamo, lo United punta a ricavare il massimo possibile, anche perché nel frattempo sta lavorando per chiudere con il Lecce il colpo Patrick Dorgu. Gli inglesi, insomma, devono assolutamente incassare per poter investire, non è una riflessione ma la naturale conseguenza della morsa delle regole del Fairplay finanziario: non possono assolutamente derogare. Per accontentare Amorim con un esterno sinistro devono sacrificare un pezzo. E Garna piace al Napoli ma non solo: c’è forte anche il Chelsea. A sua volta titolare del cartellino di Nkunku, altro uomo che piace ai Red Devils. I Blues, per la verità, si sono avvicinati anche ad Adeyemi. Chelsea e Liverpool, con vista su giugno: insomma, per il Napoli la concorrenza è agguerrita su entrambi i fronti. In questa ultima settimana di affari, Manna dovrà anche sciogliere il nodo relativo al difensore centrale: Rafa Marin ha voglia di rientrare al più presto in Liga, non avendo mai esordito in Serie A e avendo messo insieme appena due partite di Coppa Italia da luglio. Rafa vuole raggiungere il Villarreal: il Napoli ha un accordo con gli spagnoli da tempo, prestito oneroso da un milione di euro, ma per lasciarlo andare bisogna prendere un altro difensore; meglio se in prestito. Il primo obiettivo, Marin Pongracic della Fiorentina, ha giocato titolare proprio domenica all’Olimpico contro la Lazio (e anche molto bene): non accadeva dalla prima giornata.