Napoli, continua il pressing per Garnacho: come procede la trattativa

Comuzzo tanto per gradire. Per riempire nel migliore dei modi l’attesa di una trattativa estenuante, tutta nervi, scatti, tira e molla. Distanze da ridurre: ora con il club, ora con il giocatore. La storia, però, è ancora in piedi: Alejandro Garnacho resta un obiettivo del Napoli per il dopo Kvara. Il primo, il principale ma non l’unico: se la questione non si sbloccherà nelle prossime ventiquattro ore, il ds Manna dovrà sfornare un’alternativa al volo. Per la verità, un’offerta l’ha già presentata: al Psv per Noa Lang, 25 anni, esterno sinistro olandese per cui erano pronti 25 milioni di euro. Da Amsterdam è arrivato un secco: no, grazie.