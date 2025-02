Il Napoli continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte Allan Saint-Maximin , giocatore di proprietà dell' Al-Ahli ma finora in prestito al Fenerbahce di José Mourinho, che lo ha escluso dai convocati in occasione dell'ultima sfida con il Rizespor. Ultimo giorno di mercato in Italia e sabbia nella clessidra che diminuisce, per una trattativa che si è complicata nella giornata di ieri . Il ragazzo, intanto, si allena in palestra da solo , come raccontato sui social questa mattina, e attende una mossa del tandem De Laurentiis-Manna.

Saint-Maximin si allena da solo in palestra e aspetta il Napoli

Dall'ok del Fenerbahce, che sabato aveva già salutato il giocatore, al problematico scambio di documenti con l'Al-Ahli, che ha presentato un intoppo tecnico non indifferente. Un cavillo in grado di mettere a rischio l'affare e il prestito semestrale di Saint-Maximin al Napoli, con i partenopei che erano intenzionati a portare in Italia il ragazzo nella giornata di ieri, per le canoniche visite mediche a Villa Stuart. Scadenze e triangolazioni che, al momento, bloccano l'ex talento del Nizza, costretto ad attendere un segnale dalle tre società coinvolte, per avere il definitivo via libera e approdare in Serie A. Nel frattempo, dopo aver saltato la sfida tra Fenerbahce e Rizespor, il giocatore lavora in palestra da solo e non si perde d'animo, come testimonia il suo "Let's go", apparso nelle Instagram Stories alle ore 08:31. Per lui, quest'anno, 3 gol e 3 assist nelle 16 presenze messe a referto con la maglia dei turchi, alla corte dello Special One. E ora, per il Napoli, rappresenta il dopo Kvaratskhelia. Il tempo, però, non è amico del club di De Laurentiis.