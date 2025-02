Meret, l'agente: "Rinnovo con il Napoli, siamo vicini. Sarei sorpreso se..."

L'agente di Meret conferma: "Rinnovo con il Napoli? Siamo vicini"

Ospite di Radio Sportiva, l'agente di Alex Meret, Federico Pastorello, ha fatto nuovamente chiarezza sulla posizione del suo assistito e sullo stato attuale della trattativa con il Napoli, per il prolungamento di contratto del numero uno della formazione di Antonio Conte: "La volontà di Alex è di restare, - ha ribadito il procuratore - l'ha detto anche pubblicamente. Poi ci sono le trattative, gli interessi delle parti che devono essere rispettati. Sono sincero: siamo molto vicini, sarei sorpreso se non si arrivasse a una conclusione positiva della trattativa - ha sottolineato Pastorello -. Vedete come sta facendo Alex: sono professionisti, loro sono concentrati sul campo e spetta a noi lavorare dietro le quinte".

I numeri di Meret con il Napoli

Alex Meret, alla soglia dei 28 anni, ha già collezionato 198 presenze con la maglia del Napoli, subendo un totale di 216 reti e tenendo la porta inviolata in ben 66 occasioni. Verosimilmente, contro la Lazio, festeggerà la sua 200esima in azzurro. 10 i clean sheet messi a referto in questo campionato, che corrispondono alla metà delle partite giocate dal classe '97, fermato solo da un infortunio contro la Juve allo Stadium. E ora, l'imminente rinnovo rappresenta il giusto premio per un portiere capace di andare oltre le critiche e di imporsi ad alti livelli con il Napoli e con la Nazionale italiana, seppur alle spalle di Gigio Donnarumma.