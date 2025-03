Napoli, tutti vogliono Osimhen: dalla Juve al Barcellona, chi è interessato

Victor, nel frattempo, continua a segnare. A valanga, Galatasaray e anche Nigeria per non perdere le ottime abitudini: due gol contro il Ruanda nelle qualificazioni al prossimo Mondiale e giù la maschera, Osi non fa sconti a nessuno. Ventisei, per il momento, le reti realizzate nella sua prima stagione con il Gala: 20 in 22 presenze e 1.780 minuti di campionato (una ogni 86’); 6 in 7 partite di Europa League. Il solito Osimhen, inarrestabile capocannoniere di Süper Lig davanti a un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, Krzysztof Piatek, centravanti di proprietà del Basaksehir con un contratto fino al 2026. Osi, invece, è di proprietà del Napoli e a Istanbul vive e gioca in prestito secco fino a giugno. E oltre a strappare la copertina in Turchia ogni maledetta domenica (si fa per dire), ha già cominciato a conquistare titoli in giro per il mondo. Italia, Inghilterra, Spagna, Arabia Saudita. Mercato e clausola: candidato capocannoniere delle trattative che animeranno l’estate.