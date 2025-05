Napoli scatenato, non solo De Bruyne: la nuova lista di mercato (con l’aiuto di Kvara…)

Asse Lilla-Napoli

Tra i nomi in evidenza ce n’è uno che il Napoli avrebbe potuto prendere già a gennaio. Forse lo avrebbe anche fatto, se non fosse stato per un mix di fattori: costava tanto, era considerato incedibile dal Lilla, e poi, purtroppo per lui, è finito in un vortice di problemi fisici da cui non è ancora uscito del tutto. Si tratta di Edon Zhegrova (26), talento kosovaro con passaporto tedesco, uno dei mancini più intriganti della Ligue 1. Un esterno offensivo con grande inventiva e piedi raffinati, capace di accendersi in un attimo. Le immagini delle sue performance, però, cominciano a ingiallire: l’ultima apparizione risale al 14 dicembre contro il Marsiglia. Da allora, infortunio agli adduttori, un’operazione, pubalgia e ricadute. Genesio, allenatore del Lilla, sperava di riaverlo in campo a marzo, ma non c’è riuscito. Eppure, fino a quel momento, il rendimento era stato convincente: quattro gol e un assist in dodici partite di Ligue 1; altri quattro gol nelle nove gare europee tra preliminari e prima fase di Champions. Il Napoli lo segue da tempo e ora la situazione contrattuale gioca a favore: Zhegrova ha deciso di non rinnovare (scadenza 2027), e il Lilla - già pronto a perdere Jonathan David - non potrà trattenerlo a lungo. Il prezzo sarà ribassato, l’affare possibile. E proprio David è un altro nome segnato in rosso. Il canadese, 25 anni, attaccante moderno, mobile, si svincola a fine giugno. Gli piacerebbe andare in Liga, ma ha offerte anche in Italia. Il Napoli si è mosso, gli ha presentato una proposta importante, ma c’è concorrenza forte: la Juve, su tutte. Anche in questo caso, molto dipenderà dal prossimo allenatore azzurro, che avrà l’ultima parola.

Le altre piste di mercato

Un altro nome che intriga è quello di Kang-in Lee (24), sudcoreano del Psg che, da quando è arrivato Kvaratskhelia ed è esploso Doué, ha trovato pochissimo spazio, relegato a qualche spezzone di gara o a presenze nelle sfide meno importanti. Ha qualità, visione, colpi. Può fare l’esterno, il trequartista, anche l’interno di centrocampo. E ha voglia di cambiare aria. I rapporti tra Psg e Napoli sono ottimi, e questo potrebbe favorire la trattativa. Tra i profili analizzati anche Kenneth Taylor (23), centrocampista olandese dell’Ajax. Mancino naturale, dinamico, con ottimo senso del gol. Ha chiuso l’ultima Eredivisie con 9 reti in 33 presenze, e ne ha segnate altre 11 in 17 partite di Europa League. Taylor può ricoprire più ruoli in mediana, ed è considerato una delle poche luci in una stagione schizzofrenica per la squadra di Farioli. Il Napoli lo osserva con attenzione, potrebbe essere il rinforzo ideale per aumentare i giri del motore in mezzo al campo.