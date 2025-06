Napoli, Osimhen dice ancora no all'Al-Hilal di Inzaghi: il Galatasaray aspetta con i 75 milioni

ROMA - L'attaccante nigeriano Osimhen continua a rifiutare il suo trasferimento all'Al-Hilal, ora squadra di Simone Inzaghi che vorrebbe portarlo negli Usa per il Mondiale per club. Gli arabi avevano portato la loro offerta a 75 milioni di euro bonus inclusi, ovvero il valore della clausola del Napoli. Il giocatore ha rispedito al mittente anche l'ultima proposta: ingaggio da 40 milioni a stagione con i bonus, come aveva fatto ieri. Al momento il Galatasaray aspetta ma c'è tempo fino a martedì. Anche i turchi sono disposti a pagare la clausola ma il Napoli non fa sconti e aspetta i 75 milioni.