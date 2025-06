Napoli, Milinkovic-Savic in arrivo: le cifre e i dettagli della trattativa

Il Napoli è prossimo a formalizzare l’acquisto del portiere Vanja Milinkovic‑Savic dal Torino . L'accordo è stato trovato intorno ai 18 milioni di euro . I contatti tre le parti si sono tenuti in queste ore per evitare la concorrenza del Manchester United e altri club interessati all'estremo difensore serbo.

L'ultima stagione di Milinkovic-Savic

Nella sua ultima annata al Torino, Milinkovic‑Savic ha confermato di essere uno tra i migliori portieri in Serie A, con statistiche da assoluto top: in trentasette partite giocate ha mantenuto la rete inviolata in dieci occasioni, parando anche quattro rigori.

La carriera di Milinkovic-Savic

Cresciuto calcisticamente nella Vojvodina, è stato acquistato giovanissimo dal Manchester United nel 2014, ma non ha mai esordito con i Red Devils. E' approdato al Torino nel 2017 e, dopo vari presiti, con i granata ha trovato stabilità a partire dal 2021, diventando titolare fisso.