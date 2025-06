Napoli, il giorno di Ndoye: ecco le prossime mosse

Comincia oggi la settimana di Dan Ndoye . La settimana dello sprint, quella che può - e forse deve - sbloccare il primo vero tassello dell’attacco azzurro. Il Napoli ha cerchiato il suo nome in rosso nella tabella di marcia, l’ha piazzato in alto nella lista degli obiettivi per dare ad Antonio Conte un esterno pronto, affidabile. L’accordo con il giocatore può essere questione di giorni, se non di ore, visto che oggi è in programma un altro incontro con il suo entourage. Poi sarà il momento di bussare con decisione alla porta del Bologna, che nel frattempo ha già cominciato a guardarsi intorno per il sostituto. Ndoye piace, tanto. Per la duttilità, la disponibilità al sacrificio, il passo da quinto e la visione da terzo. Il Napoli ci lavora da settimane, in silenzio, come spesso accade nei colpi migliori. E ora che l’intesa è quasi definita, si può davvero affondare. Sarà lui, molto probabilmente, il primo esterno offensivo della nuova era. Ma non sarà l’unico.

Esterni di lusso

Perché Conte ne vuole due. Almeno. E le alternative restano vive, attive, monitorate. C’è Noa Lang, per esempio, uno che ha gamba e fiuto del gol, che conosce la Champions e viene dal Psv Eindhoven. C’è Jadon Sancho, talento un po’ smarrito, ma ancora giovane e recuperabile, che ha bisogno di un progetto vero per rilanciarsi dopo le difficoltà allo United. E c’è Federico Chiesa, che deve trovare una nuova sistemazione se vuole tornare centrale nella Nazionale di Rino Gattuso, che l’ha chiamato per incoraggiarlo a cambiare aria. Anche lui piace, ma l’interesse s’è raffreddato nelle ultime ore. Per tutti serve pazienza: prima Ndoye, poi il resto. Uno alla volta, ma con decisione.

Napoli, caccia alla punta

Intanto si continua a parlare anche di centravanti. Lì davanti, il preferito resta sempre lui: Darwin Nuñez. Il sogno di Conte, il numero 9 moderno. Il Napoli non si è mai tirato indietro, ha continuato a sondare, ad ascoltare, a studiare. Anche in questa settimana ci saranno nuovi contatti con il Liverpool, per capire margini e condizioni. L’ingaggio è alto, il cartellino pesa, ma la volontà del giocatore conta. E a Darwin Napoli piace. Piace l’idea, il progetto, l’opportunità di rinascita, anche perché il Liverpool gli ha fatto capire che è disposto a sacrificarlo. E se ci sarà anche un minimo spiraglio per provarci davvero, il club di De Laurentiis si farà trovare pronto. Sullo sfondo, resta Lorenzo Lucca, pista sempre accesa, sempre possibile. Il gigante dell’Udinese ha già dato il suo ok, l’intesa economica è vicina, è solo questione di capire quando e come affondare. Anche in questo caso, però, il Napoli aspetta che si sblocchi il nodo Osimhen: senza la sua cessione, il mercato in attacco resta frenato: per una questione numerica, ma anche economica. È proprio l’attacco, oggi, il reparto su cui si lavora di più. Più delle mezzali (anche se il Milan considera ancora percorribile la cessione di Musah al Napoli), più dei portieri, più dei centrali. Conte s’aspetta una squadra il più possibile completa già dai primi giorni di ritiro in Trentino. E l’attacco è il cantiere più aperto, quello su cui si gioca tanto, se non tutto. Ndoye può essere il primo tassello, Nuñez il sogno, Lucca l’alternativa. Il resto verrà da sé. Magari con un altro esterno. Magari con una sorpresa. Ma sempre e comunque con un piano preciso. Perché questa settimana, Napoli vuole cominciare a costruire davvero. A disegnare l’identità del suo nuovo volto, partendo dalla fascia e da chi ha voglia di correrci sopra.