Napoli e Ndoye, c'è ancora distanza: il Bologna resiste e Lang resta in corsa

NAPOLI - Un passo alla volta, un summit alla volta. Il mercato del Napoli entra nella fase più calda e delicata , quella in cui le intenzioni diventano contatti, e i contatti iniziano a trasformarsi in trattative. Ieri, è andato in scena un incontro interlocutorio con la dirigenza del Bologna per discutere di due nomi che piacciono molto: Dan Ndoye e Sam Beukema , esterno offensivo il primo, difensore centrale il secondo. Due pedine che possono rafforzare in maniera concreta l’organico del nuovo Napoli . Nessun affondo, ancora, ma la strada è stata tracciata. L’incontro non ha portato alla classica fumata bianca, ma nemmeno a chiusure. Le parti si sono confrontate sulle rispettive valutazioni , con il Napoli che ha ribadito il forte interesse per Ndoye , considerato uno degli esterni ideali e ha chiesto informazioni più approfondite anche su Beukema , profilo che il club segue da tempo per completare il reparto difensivo. C’è ancora distanza tra le parti, sia a livello economico che nelle possibili contropartite. Il Bologna , infatti, ha mostrato interesse per Alessandro Zanoli , che potrebbe entrare nell’affare come pedina di scambio parziale. Il Napoli , dal canto suo, punta a trovare un’intesa che non sfori certi parametri economici, consapevole però che Ndoye vuole solo Napoli , l’ha detto e ridetto ai suoi agenti. L’accordo con il giocatore è a un passo, resta da limare qualcosa, ma la base è solida.

Napoli, e poi c'è Lang

Il ds Giovanni Manna lavora con pazienza, sapendo che le prime mosse vanno calibrate con precisione chirurgica. Ndoye, come già detto, è in cima alla lista per gli esterni, anche più di Lang e Chiesa per il momento. È giovane, duttile, abituato al campionato italiano, ma soprattutto è pronto: ha ritmo, intensità, fisicità e volontà. Vuole Conte, vuole la Champions, vuole il salto. Insomma, vuole il Napoli. Lang resta in stand-by, ma non è mai sparito dai radar. Anzi. Il Napoli lo aveva cercato a gennaio, quando c’era bisogno di un colpo creativo sulle corsie laterali dopo la partenza di Kvara: lui sarebbe venuto di corsa e non ha nascosto il suo dispiacere, anche pubblicamente, per come andò la trattativa. Il no del PSV era stato secco, ma oggi le cose sono cambiate: il club olandese ha già individuato il sostituto, Arnaut Danjuma del Villarreal, che nel frattempo - dal Napoli - si prepara a prendere Rafa Marin in prestito con diritto di riscatto. La trattativa per Danjuma, se non altro, è un segnale chiaro, quasi una liberatoria: Lang è in uscita, e il Napoli è lì, in prima fila, pronto ad approfittarne.

Lang ai raggi X

Lang, 26 anni, viene da una stagione da 14 gol e da doppia cifra nel campionato olandese (11 reti e 10 assist). Tecnico, rapido, ama partire da sinistra per rientrare sul destro, ma può muoversi su tutto il fronte offensivo. Si può chiudere per una ventina di milioni, una cifra non irrilevante ma nemmeno fuori mercato. Il Napoli, però, per il momento non accelera: il dossier è aperto, ma non è il primo sul tavolo. La priorità per le fasce, in questo momento, è Ndoye. Beukema, invece, rappresenta una soluzione di prospettiva ma non solo. Centrale, anche lui olandese, classe ’98, ha un fisico importante e ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori del campionato italiano. Ma serve un altro faccia a faccia. Un altro summit, stavolta meno interlocutorio e più concreto. La base è stata gettata, il Napoli è entrato nella trattativa, ma ora serve tempo, pazienza e la solita, fondamentale volontà del calciatore. E in questo, almeno con Ndoye, si parte da un vantaggio non da poco. Il Napoli non ha mai fatto mistero della necessità di rinnovare gli esterni offensivi. Politano resterà Neres pure, Ngonge partirà, così come ha già fatto Okafor, rientrato al Milan. Gli spazi, insomma, non mancano.