Darwin Nunez è la priorità per l'attacco del Napoli: dal Liverpool arriva un segnale decisivo

NAPOLI - Un dono per la Champions League. Il Napoli vuole regalarsi Darwin Nuñez . È il sogno per l’attacco, il primo obiettivo per rinforzare la fase offensiva della squadra di Antonio Conte allegando a Romelu Lukaku un altro centravanti di spessore , di livello internazionale, con il chiaro intento di alzare l’asticella in vista del ritorno nell’Europa dei grandi. L’affare sta entrando nel vivo . Negli ultimi giorni sono andati avanti i contatti con l'entourage del giocatore. Nuñez, 26 anni oggi, ha dato l'ok al trasferimento. Non solo: adesso anche il Liverpool apre chiaramente alla cessione . Il resto sarà una serie di incastri e ostacoli economici che andranno superati, angoli da smussare per accorciare le richieste e avvicinarsi al traguardo. L’attaccante è nel pieno della propria crescita, sa di avere ancora tanto da dare. Nuñez al Maradona è una storia da destino seguendo le orme dell’idolo Edinson Cavani, l’altro uruguagio che di sé ha lasciato una traccia indelebile in quello che ai suoi tempi era il San Paolo. Una suggestione che può diventare altro. Servirà tempo, pazienza e tanta diplomazia. Servirà soprattutto l'accordo sul costo del cartellino e l’entità dell’ingaggio. Se ne riparlerà presto. Sono giorni particolarmente caldi su questo fronte.

Nuñez é il primo obiettivo

La strategia del Napoli, per l’attacco, è chiara: priorità a Nuñez, poi nel caso si penserà alle alternative, come Lucca dell’Udinese, oggi in stand-by come nome e soluzione perché ogni pensiero, adesso, sarà destinato al centravanti in uscita dal Liverpool. Nuñez aveva affidato alla sua avventura inglese il suo sogno di imporsi dopo l’exploit al Benfica, ma i tre anni in Premier League, seppur caratterizzati da una serie di gol da ricordare, per un totale di 40 che non sono pochi, non sono stati come lui li aveva immaginati.

Il Napoli si intromette tra le sue ambizioni, il progetto lo affascina, l’idea di trasferirsi in Serie A è una prospettiva che ritiene allettante e che sta prendendo in considerazione. L’ostacolo principale è la richiesta del Liverpool. Il prezzo al momento è alto: 50 milioni di euro. Troppi per il Napoli trattandosi di un giocatore che i Reds vedono in uscita. Dialogo in corso. Si parte dall’apertura alla cessione che rappresenta già un inizio incoraggiante. Il direttore sportivo Manna tesse la tela e aspetta nuove risposte, ben consapevole di dover anticipare anche la concorrenza, come l'Arabia Saudita da sempre sensibile al destino del centravanti uruguaiano dei Reds.

Napoli, Osimhen in uscita

Un assist potrebbe arrivare proprio dalla Saudi Pro League. Il destino di Nuñez si intreccia a quello del collega di gol, Victor Osimhen, reduce dal prestito al Galatasaray e pronto a riflettere sul futuro dopo la fine delle sue vacanze. La prima offerta dell'Al-Hilal l'aveva respinta. Ma il club arabo, per accontentare il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, tornerà alla carica. Sul piatto la solita offerta, una somma irrinunciabile: 40 milioni netti per tre anni più opzione per un'altra stagione. Totale: 160 milioni di euro. Cifre impareggiabili per qualsiasi altro club. Aspetta anche Aurelio De Laurentiis. La clausola è di 75 milioni: l'Al-Hilal la coprirà, ma servirà il via libera di Osi. Dettaglio non trascurabile.