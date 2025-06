Napoli e Psv sempre più vicini per Noa Lang: le ultime sulla trattativa

Il Napoli si avvicina a Noa Lang . Passi avanti nelle ultime ore per l'esterno offensivo del PSV Eindhoven , grande protagonista nell'ultima edizione della Champions League contro la Juve di Thiago Motta. Il club di Aurelio De Laurentiis ha trovato in giornata l'accordo con il giocatore e ora punta a stringere con la società biancorossa.

Napoli, Lang si avvicina: si prova a chiudere

Ala sinistra classe '99, nell'ultima Eredivisie ha messo a referto 11 gol e 10 assist in 29 partite giocate, dimostrando di avere colpi importanti anche in campo internazionale. In Champions League, sono 10 le apparizioni collezionate da Lang con i colori del PSV Eindhoven. Il Napoli ha raggiunto nelle scorse ore un'intesa di massima con l'entourage del calciatore e sta lavorando per limare la distanza con il club olandese. Contatti positivi, si prova a chiudere.