Gol e dischi d’oro: Napoli, tutte le curiosità su Lang 

NAPOLI - Noa Lang gioca e canta come Kean, Leão e Gollini. E come loro - rispettivamente in arte KMB, Way 45 e Gollorius - quando si esibisce si fa chiamare con un altro nome: Noano. Che poi, se vogliamo, fa rima rap con napoletano. Dicevamo: Noa Noëll Lang, 26 anni compiuti il 17 giugno, madre olandese e padre surinamese, un tappetto di tatuaggi sul corpo, è un destro e un estro naturale che al Napoli dovrà dribblare subito un problema: non potrà giocare con il suo numero di maglia preferito, il 10. Quello non si tocca, è in bacheca con Diego. Andando a scavare in un passato più recente, invece, Lang può diventare il secondo esterno offensivo acquistato dal Psv che ama giocare a sinistra a piede invertito. Il primo si chiamava Dries Mertens, poi divenuto centravanti e miglior cannoniere della storia del club. Il suo arrivo fu ufficializzato il 24 giugno 2013, un giorno evidentemente del destino per i talenti coltivati a Eindhoven.