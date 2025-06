Il Napoli non si ferma più: non solo Lang, arriverà un’altra ala

Evidentemente è il momento degli affondi: dopo aver incontrato il Bologna per parlare di Dan Ndoye (e Sam Beukema), il ds Manna ha dedicato il martedì al fronte olandese. Riaperto dopo averci già provato a gennaio, ma questa volta pronto a essere chiuso con un brindisi: Noa Lang è davvero vicino al Napoli . Un esterno sinistro che calcia con il destro, che gioca a piede invertito come piace a Conte. Il Napoli, dicevamo, lo inseguiva da gennaio: 25 milioni di euro l’offerta invernale rifiutata dal suo club, il Psv Eindhoven, ma ora le cose sono cambiate. La stagione è finita, non ci sono imminenti esigenze di Champions ed è arrivata anche la vittoria del campionato olandese: si tratta con fiducia . Negoziati lunghi, datati e condotti in sordina anche quando si parlava di assalti dalle retrovie: a un certo punto su Lang s’era fiondato l’OM di De Zerbi, e lui, Noa, aveva scherzato con il collega rapper marsigliese JUL sparando un «Allez l’OM» che aveva scaldato gli animi dei tifosi marsigliesi. Soprattutto perché il siparietto era stato postato sui social. Alla fine, evidentemente, era una gag estiva. Mentre l’affare con il Napoli è serissimo e in fase molto avanzata: offerta da 25 milioni di euro più bonus al Psv e accordo già raggiunto fino al 2030 con Lang , 26 anni. Un esterno micidiale e un rapper di successo con dischi d’oro e di platino. Ma questa è un’altra storia.

Lang vicino al Napoli: numeri e caratteristiche

Tecnicamente, da un punto di vista negoziale si potrebbe dire che le parti sono vicine all’intesa: che si chiuda oggi o domani non è facile dirlo, ci sono sempre lunghi viali burocratici da attraversare che comprendono anche i diritti d’immagine, ma la sostanza è che Lang è autorevolmente candidato a diventare il terzo acquisto estivo dei campioni d’Italia. Il titolo lo ha vinto anche lui, per la verità: ha conquistato con il Psv una delle Eredivisie più incredibili degli ultimi anni segnando 11 gol in campionato, con 11 assist, e 14 in totale contando anche le coppe (2 in Champions). Aveva già vinto a Bruges - che aspetta alla finestra essendo titolare di una percentuale sulla rivendita - e in passato ha giocato con l’Ajax. Ala sinistra rapida, imprevedibile nell’uno contro uno, realizzazione e rifinitura nel carnet, qualche ricamo che piace alla gente: esattamente ciò che serviva alla squadra. Lang sarà, cioè sarebbe il terzo esterno a piede invertito della batteria considerando che a destra giocano i mancini Neres e Politano, nonché il primo di una coppia da comporre: Noa non è mica l’unico in lista. O meglio: è uno dei due che il Napoli cerca per comporre il tandem.

Napoli su Ndoye, il Bologna non fa sconti

Una volta chiusa la questione con Psv e giocatore, olandese di Capelle aan den IJssel, Olanda Meridionale, il Napoli si dedicherà alle altre storie di fascia sinistra: Dan Ndoye, svizzero di 24 anni con due fasi nel sangue, opzione molto aperta ma anche molto cara, considerando la richiesta del Bologna di 45 milioni più Zanoli.

Napoli, piace sempre Chiesa per la fascia

E poi, beh, sempre lui: Federico Chiesa, 27 anni, reduce da una stagione un po’ così con il Liverpool tra qualche problema fisico e poche chance con Arne Slot. Mai scartare questa carta, mai: piace da sempre. Ma non solo al Napoli.