Da Lang a Chiesa fino a Ndoye: a che punto sono le trattative del Napoli

Da Chiesa a Sancho, gli altri esterni sulla lista degli azzurri

Lang e non solo. Il Napoli vuole fare due esterni offensivi. L’erede di Kvaratskhelia e anche un’altra ala con Ngonge in partenza (piace a Torino e Lazio). La trattativa per Dan Ndoye (24) del Bologna al momento è ferma all’incontro di lunedì. Il Napoli ritiene eccessiva la richiesta del Bologna di 45 milioni più Zanoli e per questo motivo, pur apprezzando il giocatore, ha raffreddato la pista guardandosi attorno per soluzioni alternative. Lang, appunto, più un altro. Nell’elenco resiste il nome di Federico Chiesa. Nei contatti con il Liverpool e con Fali Ramadani, intermediario dell’affare Nuñez, il club di De Laurentiis continua a informarsi anche sull’ex esterno della Juventus. Il profilo piace, Manna resta alla finestra. Sullo sfondo c’è anche Jadon Sancho, 25, in uscita dallo United, su cui c’è forte la Juventus. Ingaggio super: 15 milioni. Uno dei potenziali ostacoli per un profilo che, però, al momento, non scalda troppo il Napoli. Le priorità sono altre.