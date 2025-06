Napoli, un tris sul mercato prima del ritiro: ecco il piano e i nomi

Il Napoli vuole aggiungere tre cime alle Dolomiti. Ovvero: dopo aver acquistato Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il club sta provando a chiudere un ulteriore tris di colpi entro la metà di luglio, così da mettere allenatore e squadra nelle migliori condizioni in vista dell’inizio della preparazione in Trentino. In agenda il 17 luglio a Dimaro, Val di Sole, Dolomiti per l’appunto, un paio di giorni dopo il raduno al centro sportivo di Castel Volturno. La partenza, insomma, non sarà ad handicap come un anno fa , quando Conte si ritrovò a ricostruire con un gruppo altamente incompleto, pieno di esuberi e con il caso Osimhen ad agitare acque e piani tecnici. Già, Osi: certe cose non cambiano mai o cambiano poco, ma oggi è tutta un’altra storia, il Napoli non è più strettamente dipendente dalle decisioni del suo (ex) centravanti perché i centravanti già ce l’ha e ne sta anche trattando un paio nuovi di zecca.

Napoli, i nomi per l'attacco

Dicevamo: le prossime priorità della lista di mercato sono almeno un esterno sinistro offensivo; un terzino destro; e un altro difensore centrale. L’idea è spedire a Dimaro una rosa molto vicina alla fisionomia ideale, definitiva, aggiungendo tre tasselli oltre ai due già incastrati a centrocampo e in difesa. Nomi: Noa Lang, olandese di 26 anni, non è soltanto un’ala finita nel mirino, piuttosto è una trattativa in fase di definizione, un colpo che ogni giorno di più si avvicina ai comunicati ufficiali. Il Napoli lo ha puntato a gennaio e lo sta chiudendo in estate, superando le resistenze invernali del Psv a suon di milioni (25 più bonus). Decisiva la volontà di Noa: per lui un è pronto un quinquennale.

Manna a lavoro su Beukema e non solo

Parallelamente, il ds Manna non ha mai smesso di tessere la tela per Sam Beukema, 26 anni, un bis olandese di professione difensore. Un centrale di proprietà del Bologna, negozio di pezzi pregiati valutati a peso d’oro: la prima richiesta per questo gigante di un metro e (quasi) novanta è stata molto alta, 35 milioni di euro, mentre l’offerta è di 20 milioni più bonus. La volontà del calciatore di trasferirsi al Napoli unita al dialogo - e dunque alla diplomazia - sono le armi a disposizione per limare la domandona. Piace anche Giorgio Scalvini dell’At a lanta, 21 anni e 50 milioni di cartellino: estremamente complessa. Diplomatici dovranno essere anche Manna e Cordon, rispettivamente direttori sportivi di Napoli e Siviglia, per chiudere la trattativa per Juan Luis Sanchez Velasco, in arte calcistica semplicemente Juanlu, 21 anni, terzino destro che di recente ha sfidato l’Italia all’Europeo Under 21 con la camiseta della giovane Spagna. Manna ha offerto 12 milioni più 2 di bonus, ma il Siviglia deve realizzare incassi fino a 25 milioni entro il 30 giugno per esigenze di bilancio e regole finanziarie e così Cordon ha rilanciato fino a 20. Anche in questo caso, il giocatore ha l’accordo con il Napoli e soprattutto la volontà di tuffarsi in un’altra avventura prestigiosa, con i campioni d’Italia che dovranno difendere lo scudetto e che tra la Coppa Italia e la Supercoppa italiana torneranno in Champions.

Il mercato in uscita

Manna sta lavorando su tre fronti, facciamo anche quattro considerando quello dell’attacco, e nel frattempo sono state anche realizzate alcune uscite: i tre riscatti di Natan (Betis), Gaetano e Caprile (Cagliari). L’idea è capitalizzare e incrementare il vantaggio basato sulla continuità, sul patrimonio tecnico-tattico già acquisito e sull’entusiasmo dello scudetto con un piano di mercato tale da favorire lo sviluppo del Conte bis e la crescita della nuova squadra. Azzerando, più che limitando, gli ostacoli incontrati un’estate fa: Lukaku esordì alla terza giornata, mentre McTominay e Gilmour alla quarta. Ma erano davvero altri tempi.