Napoli, Nunez costa caro: c'è Lucca sulla torre

Strada lunga e tortuosa, quella che porta a Darwin Nuñez . Giocatore importante, richieste importanti: il Liverpool valuta il suo attaccante uruguayano poco più di 50 milioni di sterline - 51,15 - cioè l’equivalente di 60 milioni di euro, mentre lui, Darwin, ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Insomma, una bella montagna da scalare. Un progetto ambizioso, le sfumature del sogno e contorni da incubo: i contatti con il Liverpool per interposta persona, tra gli agenti e l’intermediario Fali Ramadani, sono costanti esattamente come quelli con Nuñez, ma per centrare il colpo servirebbero sforzi collettivi. Dei Reds: per ridurre le pretese su un cartellino pagato al Benfica 75 milioni più 25 di bonus nel 2022. Del centravanti: senza decreto a coté, la ricaduta dello stipendio sarebbe notevole.

L'apertura

A tenere ancora viva la fiducia, comunque, è sempre stata l’apertura di Nuñez: a domanda precisa sull’ipotesi di trasferirsi al Napoli è arrivata una risposta entusiasta. Una posizione importante, energia decisiva per continuare a trattare, ma è ovvio che gli sforzi all’interno del triangolo dovranno confluire nel vertice per proseguire con la stessa voglia e il medesimo ritmo impresso finora. Sopratutto durante i contatti diretti tra Manna e Ramadani, anche negli ultimi giorni a Milano, sede di incontri e storie nuove o vecchie.

La pista Lucca

A proposito: non è troppo distante Udine, la città del club che detiene la proprietà del cartellino di Lorenzo Lucca, l’altro nome che il Napoli ha sempre tenuto in caldo per l’attacco. Un piano alternativo di lusso alla pista Nuñez, un obiettivo nato una stagione fa che a 24 anni, dopo un altro campionato da protagonista della sua squadra in Serie A, e con 12 gol in carnet, rappresenterebbe un investimento meno oneroso ma in prospettiva decisamente interessante. Valutazione: una trentina di milioni di euro, cioè la metà rispetto a Darwin; quota ingaggio neanche paragonabile a quella del collega uruguayano.

Il nodo Osimhen

Il mercato è tutto un gioco di incastri e valutazioni, comunque: il Napoli ha i dee, sex appeal e un potere economico importante, ma per il momento è ancora costretto a fare i conti con il nodo Osimhen. Un nodo che non strozza ma inevitabilmente rallenta una serie di operazioni o quantomeno l’operatività: quando sarà sciolto, l’incasso dei 75 milioni della clausola riscalderà il cuore del business.

L'esterno bis

Non solo centravanti, però, in quota attacco: il piano del club è sempre quello di acquistare due esterni offensivi, cioè Lang più un secondo uomo di fascia sinistra. Il Bologna ha sparato altissimo per il suo gioiello svizzero di 24 anni di nome Dan Ndoye - 45 milioni di euro più Zanoli - e così Manna ha tirato il freno e ha riacceso i radar. Con Ramadani, ma questa volta in veste di agente del giocatore, ha approfondito il discorso per Federico Chiesa (27 anni): dopo una stagione nel cono d’ombra di Slot, Fede è pronto anche a lasciare Liverpool. E il Napoli c’è.