Rafa Marín pronto a lasciare il Napoli: accordo vicino con il Villarreal

NAPOLI - Rafa Marín è pronto per una nuova avventura: Villarreal e Napoli hanno trovato l’intesa per un prestito biennale oneroso con opzione di riscatto. La formula prevede un prestito a cifra vicina a 1 milione di euro, con diritto di acquisto fissato intorno a 15 milioni di euro. Marín tornerà così a giocare in Liga dopo una stagione positiva ma senza grande spazio in Serie A: solo 6 presenze (4 in campionato e 2 in Coppa Italia), che gli hanno comunque consentito di vincere lo Scudetto con il Napoli. Il club partenopeo inserisce anche una clausola – circa il 10 % – su una futura rivendita .