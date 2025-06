Napoli, ufficiale il rinnovo di Meret: il comunicato del club

NAPOLI - Alex Meret e il Napoli andranno avanti insieme , come annunciato dallo stesso club in un comunicato in cui annuncia il prolungamento del 28enne portiere friulano (nato a Udine e classe 1997) che in azzurro ha vinto due scudetti.

Napoli, ufficiale il rinnovo di Mereto: il comunicato del club

Questo il comunicato dei campioni d'Italia: "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Alex Meret fino al 30 giugno 2027. L'8 dicembre 2018 il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna, per 4-0, contro il Frosinone. Meret ha disputato 212 presenze con il Napoli, mantenendo per 68 volte la porta inviolata. Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei 2024/25 (16, al pari di Mile Svilar); inoltre, Meret non ha mai fatto meglio in una stagione di Serie A (16 clean sheet anche nel 2022/23). Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) Alex Meret è il portiere che ha parato più rigori in Serie A (cinque). Con la maglia azzurra Meret ha conquistato due scudetti, nelle stagioni 2022/23 e 2024/25, e una Coppa Italia, nell'annata 2019/2020. Congratulazioni, Alex!".

Il portiere celebra l'accordo sui social, felici i tifosi

Un annuncio, quello del prolungamento del contratto con il Napoli di Meret, che lo stesso portiere della Nazionale ha voluto celebrare sui propri profili social, condividendolo tra le sue storie Instagram. La notizia ha inoltre suscitato l'entusiasmo dei tifosi, che hanno espresso la loro soddisfazione commentando in tantissimi il post del club di Aurelio De Laurentiis.