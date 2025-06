Il Napoli riflette su Nuñez e Lucca: costi molto diversi

Il Napoli si muove in mezzo alle torri, centravanti gigante, misura XXXL ma con il fisico bestiale : Darwin Nuñez, un metro e ottantasette centimetri di attaccante, è l’uruguai a no dei desideri un po’ mostruosi e un po’ proibiti per i contorni delle richieste di Liverpool e giocatore. Lorenzo Lucca, due metri e due centimetri che basta alzare un braccio per toccare la traversa, è invece il progetto italiano dai costi importanti sebbene più contenuti che Manna sta studiando da un po’, un bel po’, facciamo anche un anno solare e due merc a ti estivi. Sono i primi grandi obiettivi per rinforzare la sezione nevralgica dell’attacco, e ciò significa che comunque vada sarà un gigante d’area e di gol.

I numeri di Nunez

La settimana di mercato del calcio s’è virtualmente conclusa ieri con l’ingresso nel weekend, sono vecchie regole non scritte, usi e costumi consolidati che di questi tempi mettono in ghiaccio tutto o quasi fino a lunedì. I pensieri, però, viaggiano liberi e riscaldarli è semplice, non serve altro se non qualche buona riflessione: il Napoli ne ha messa insieme più di qualcuna negli ultimi giorni, saltellando tra le aspirazioni tecniche e le esigenze finanziarie, considerando la portata dell’investimento che serve o servirebbe per confezionare il pacchetto Darwin, 26 anni e 5 gol nell’ultima Premier con impiego a singhiozzo e voglia di andare. Richiesta Liverpool: poco più di 50 milioni di sterline, 60 milioni di euro, e un ingaggio da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Lui c’è, Nuñez ha già aperto all’ipotesi Napoli e Manna ne ha parlato ancora a Milano con Ramadani, intermediario della trattativa, ma sono in atto riflessioni - dicevamo - che non possono mancare nell’ambito di un puzzle di arrivi da costruire con cura, calibrando disponibilità e variabili. Su tutte Osimhen.

Lucca e il futuro

E così, beh, Lucca non può che tornare attuale o magari attualissimo, un piano alternativo di lusso e molto più sostenibile che garantisce spessore e gol (12 nell’ultimo campionato da protagonista), che porta peso in area e moltiplica il potenziale offensivo aereo, regalando nuove soluzioni. Costi, dicevamo, decisamente più contenuti: 30-35 milioni la valutazione dell’Udinese, ingaggio attuale che guarda da lontano il milione e dunque neanche minimamente paragonabile a quello di Nuñez. Il futuro, a 24 anni, è suo. Anche in ottica Nazionale.

Accordo con il Psv per Lang

Ma poi c’è anche un presente da raccontare. E questa è stata di certo la settimana di Noa Lang, il primo di due esterni offensivi di sinistra nuovi di zecca che il Napoli presenterà al via. Ebbene: l’accordo con il Psv è stato raggiunto, operazione da 25 milioni più bonus, mentre con Lang e il suo agente Ali Dursun era tutto sistemato da un po’ (fino al 2030). All’inizio della prossima settimana l’operazione sarà registrata, ma ormai tutte le parti in causa si sentono blindate. Da incastrare con il Siviglia anche l’affare Juanlu, terzino destro di 21 anni candidato a recitare da vice Di Lorenzo. Dopo il weekend, s’intende.