Mercato Napoli, si sceglie l'attaccante: Nunez il sogno, Lucca aspetta solo un cenno

NAPOLI - Se ne sta buono buono, in attesa, aspettando cenni. Ha già detto sì al Napoli e spera che l’affare vada in porto. Lorenzo Lucca è il gigante italiano individuato dal club come rinforzo per l’attacco, il nome in allegato a Darwin Nuñez per regalare ad Antonio Conte un centravanti di spessore , fisico, di struttura e gol, da affiancare a Romelu Lukaku. La sua alternativa ma anche il suo alleato. La strategia del club è chiara e ora non resta che risolvere l’enigma.

Napoli, la scelta del vice Lukaku

Oltre all’uruguagio del Liverpool, che costa tanto, c’è da tempo - e si fa sempre più calda - un’altra strada ugualmente valida, quella che porta a Udine, a Lucca, il centravanti da 12 gol nell’ultimo campionato che piace al Napoli già dalla scorsa estate per quella sua capacità di unire cinismo a gioco di sponda per i compagni. Due metri d’altezza ben sfruttati per difendere palla, duellare con i difensori, far salire la squadra e poi sistemarsi al centro dell’attacco dove di testa le prende tutte, o quasi, ma poi segna anche col destro, che è potente e secco, come visto in alcuni gol nella scorsa stagione.

Napoli, Lucca ha costi più contenuti

Lucca, classe 2000, è un anno più giovane di Nuñez e ha costi decisamente contenuti nel paragone con l’ex stella del Benfica. Prezzo: 30-35 milioni (con l’Udinese ci sono ottimi rapporti) e ingaggio alla portata. C’è già l’accordo con il giocatore per un quinquennale con sostanziale aumento di stipendio rispetto a quello attuale. L’Udinese ha fissato la sua valutazione ed è in attesa del Napoli. Ci si potrà eventualmente sedere per discuterne. Magari all’inizio della settimana che sta per cominciare. Come per gli altri ruoli, anche per l’attacco il Napoli vuole concludere quanto prima la scelta in vista del ritiro di Dimaro. L’obiettivo, nei limiti del possibile, è consegnare a Conte una squadra già rinnovata con diversi volti nuovi per il Trentino. Ore calde, dunque, anche perché il Napoli sa bene che Lucca ha mercato. Le offerte non mancano. La priorità dell’attaccante, però, si chiama Napoli.

Nuñez, servono 60 milioni

Nuñez resta il sogno ambizioso, un colpo da novanta. Il Napoli si è già mosso, Manna ha incontrato Ramadani a Milano, intermediario della trattativa, e ha già ricevuto ampia disponibilità al trasferimento da parte del giocatore. Nuñez, 40 gol in tre stagioni al Liverpool, pagato quasi 100 milioni nell’estate del 2022, ha voglia di cambiare aria, Napoli è un’intrigante opportunità sulla scorta dell’esperienza di Cavani, il suo idolo. Il problema è la valutazione dei Reds che per cederlo chiedono poco più di 50 milioni di sterline, 60 milioni di euro, mentre per il giocatore stipendio da circa 6 milioni a stagione senza i benefici del Decreto Crescita. Insomma, Nuñez è un sogno caro, un investimento notevole. Il Napoli ci ha pensato e ci pensa, aspetta di capire anche cosa ne sarà del futuro di Osimhen.

Osimhen in fase di stallo

La sua eventuale cessione (clausola da 75 milioni) risolverebbe non pochi problemi anche in termini di tempistica. L’Al-Hilal tornerà alla carica: 40 milioni all’anno fino al 2028 più opzione per un’altra stagione. 160 netti. In Premier sono freddi. Il Galatasaray ci aveva sperato, ma Osi non ha risposto all’ultimatum del club.

lps