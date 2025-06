Lang, Juanlu e Beukema: il Napoli non sceglie e vuole prendere tutti!

NAPOLI - Un difensore, un terzino, un’ala. Comincia domani una settimana calda. Si entrerà nel vivo tra priorità, trattative ad un passo dalla conclusione e altre per cui converrà avere pazienza. Il Napoli , dopo De Bruyne e Marianucci e dopo aver annunciato il rinnovo di Meret, si prepara ad altri colpi. Il più vicino è Noa Lang del Psv , il primo dei due esterni offensivi previsti. Ma queste sono anche le ore di Juanlu Sanchez del Siviglia , il terzino destro individuato dal club come alternativa di Di Lorenzo e per cui il ds Manna è già stato in Spagna nei giorni scorsi. Infine Sam Beukema , il prescelto per la difesa per cui è in atto da tempo un vero e proprio pressing con il Bologna per abbassare le pretese con la complicità (ora) anche dell'entourage del giocatore che sogna di vestire la maglia del Napoli.

Lang in dirittura d’arrivo

Noa Lang al Napoli, ci siamo. Accordo da formalizzare, operazione entrata nel vivo, a un passo dalla conclusione. Già domani può essere la giornata giusta. C'è accordo totale con il giocatore che è pronto a firmare un contratto della durata di cinque anni fino al 2030. Con il Psv l'accordo è stato raggiunto sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Queste sono le ore dei dettagli per un'affare in piedi da mesi. Il Napoli voleva Lang già a gennaio per sostituire Kvaratskhelia. Il giocatore avrebbe accettato volentieri ma era stato blindato dal suo club. C'era in ballo il campionato da vincere, il secondo conquistato di fila. Ora i tempi sono maturi. Il Napoli ha accelerato dopo le resistenze del Bologna per Ndoye e non è stato difficile raggiungere il doppio accordo. Lang, anni 26, sarà il primo dei due esterni che si unirà a Neres e Politano, aspettando il quarto che vada a completare il gioco delle coppie. Ndoye è al momento congelato, troppo alta la richiesta di 45 milioni più Zanoli da parte del Bologna. Nell'elenco c'è sempre Chiesa.

Juanlu, il Siviglia alza la posta

A destra avanza Juanlu Sanchez, 21 anni, del Siviglia. Il club spagnolo ha esigenza di fare cessioni quanto prima per motivi di bilancio. Ecco perché c'è fiducia per la chiusura imminente dell'operazione. Come per Lang, anche con Juanlu l'accordo è già stato raggiunto. Con il giocatore tutto fatto, con il Siviglia l'ultima offerta del Napoli è la solita, 12 milioni più 2 di bonus, una valutazione ritenuta congrua dal club come aveva già dichiarato a suo tempo il ds Manna nel blitz spagnolo di qualche settimana fa. Il Siviglia aveva provato a resistere chiedendo 20, ma il Napoli è rimasto fermo sulle proprie posizioni e ora non resta che avvicinarsi per stringersi la mano. Sensazioni positive, in attesa di novità.

Napoli in pressing su Beukema

Il Napoli è molto attivo anche su Sam Beukema, 26 anni, da due anni pilastro difensivo del Bologna che continua a chiedere 35 milioni. Il Napoli si è fermato a 25 più il cartellino di Zanoli che Italiano apprezza tanto. Ora entra in gioco anche l'entourage del giocatore. Beukema è grato al Bologna per la fiducia e la crescita di questi anni ma considera il Napoli l'occasione della vita e per questo spera che i due club possano raggiungere quanto prima l'accordo. Lavoro di pazienza e diplomazia per provare ad abbassare le pretese del Bologna. In ballo anche il destino di Lucumì che ha una clausola da 28 milioni. Italiano non vuole perdere entrambi i centrali, intanto il Bologna già si guarda attorno per nuovi difensori.

