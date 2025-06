Il Napoli saluta Billing, Okafor e Scuffet: la nota ufficiale del club

Giornata di saluti in casa Napoli , all'alba dell'apertura ufficiale della sessione estiva di mercato. Il club di Aurelio De Laurentiis, attraverso una nota sui propri canali, ha salutato Philip Billing , Noah Okafor e Simone Scuffet , pronti a tornare alle rispettive società d'appartenenza. Il centrocampista farà ritorno al Bournemouth, mentre l'attaccante rientrerà al Milan e il portiere classe '97 ritroverà temporaneamente il Cagliari.

Il Napoli saluta Billing, Okafor e Scuffet

Questa la nota ufficiale del club partenopeo: "La SSC Napoli - si legge - saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Philip Billing, Noah Okafor e Simone Scuffet il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e la dedizione mostrate durante i mesi trascorsi a Napoli, coronati con la vittoria dello Scudetto. A loro vanno i migliori auguri e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo delle carriere sportive".