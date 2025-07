Osimhen, il Napoli aspetta solo il Galatasaray: il dettaglio sulla casa che conferma tutto

Il nodo Osimhen

In questo caso, però, esiste un perno che fa girare tutto il meccanismo: si chiama Victor Osimhen, ha 26 anni, è un centravanti indomabile e un valore da 75 milioni di euro che agita il sonno di mezza Europa. Dall’Italia con Napoli capitale di Osi, alla Turchia e Istanbul. La dimora: letteralmente, attualmente. Dopo che Victor ha dichiarato la sua intenzione di proseguire con il Galatasaray, i media turchi hanno anche tirato fuori un dettaglio non da poco: Osimhen non ha ancora disdetto la casa in cui ha vissuto con la sua famiglia sin da quando ha messo piede sul Bosforo. Può significare tutto e niente, per carità, ma in genere chi è certo di abbandonare un luogo, cioè un club, la disdice al calar del campionato. E invece, per il momento la situazione è inalterata. Il fatto, però, è sempre uguale anche sul fronte Napoli: volontà di Osi a parte, ferrea nella rinuncia alla proposta di 40 milioni di stipendio a stagione per tre anni più un quarto opzionale firmata dall’Al-Hilal, se il Gala vuole continuare a contare su di lui deve mettere insieme i 75 milioni della clausola rescissoria. Il Napoli, si sa, non fa sconti: legittimamente, considerando i prezzi spulciati sul menù degli attaccanti europei. Tra l’altro, la proposta di salario per Victor è di 16 milioni a stagione (più o meno 4 in più di quello napoletano, con i benefici del Decreto Crescita); per di più arricchiti, secondo quanto raccontano in Turchia, da un ricco contratto pubblicitario. Per la cronaca: il suo rapporto con il Napoli scadrà nel 2026, ma Adl ha un’opzione di rinnovo automatico fissata a proprio favore. Bilancio finale: se il Galatasaray pagherà la clausola e aumenterà la prima offerta compresa tra i 50 e i 60 milioni, andrà tutto come deve; altrimenti, se la distanza resterà maxi nei giorni del raduno, Osimhen sarà convocato per il raduno del 15 luglio e il 17 sarà invitato a partire per il ritiro a Dimaro.

La situazione di Nuñez e Lucca

Sessanta sono i milioni richiesti dal Liverpool per cedere Darwin Nuñez, 26 anni come Osi ma tanti gol in meno nelle ultime tre stagioni nel Merseyside. Notevoli anche le richieste relative all’ingaggio: quello con i Reds è di 5,5 milioni di euro, o giù di lì, e tra l’altro il Napoli non potrebbe godere del Decreto Crescita. Il gradimento, però, è molto elevato, tant’è che anche De Laurentiis in persona ha incontrato l’intermediario dell’operazione, Fali Ramadani. Un segnale chiaro: obiettivo top. L’altro nome molto alto in lista è Lorenzo Lucca, 24 anni e 12 gol nell’ultimo campionato giocato con l’Udinese da protagonista. In questo caso, a fronte di un ingaggio che attualmente non arriva al milione, a essere ritenuta eccessiva dal Napoli è la richiesta dei Pozzo: 40 milioni. A rallentare i lavori sono stati anche gli impegni sui canali Lang e Beukema, oltre alle cessioni (Cajuste al Besiktas, Rafa Marin al Villarreal), ma ora si tornerà a fare sul serio sul ruolo. Osimhen permettendo, certo: tutto gira intorno a lui.