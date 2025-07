Napoli, sistemati gli ultimi dettagli per Lang: le cifre dell’accordo

Mancavano solamente i dettagli, che però nel calciomercato sono tutt'altro che qualcosa di trascurabile, ma ora è definitivamente fatta per l'arrivo di Noa Lang a Napoli . Il 26enne esterno sinistro olandese era già al lavoro da qualche giorno a Marbella per farsi trovare pronto dal suo nuovo tecnico Antonio Conte e ora può esultare visto l'accordo trovato tra i campioni d'Italia e il Psv Eindhoven .

Le cifre ufficiali dell'affare

L'intesa era già stata trovata da tempo con gli olandesi, ma come sempre il presidente De Laurentiis è stato attento a tutti i dettagli. Alla fine l'accordo è arrivato sulla base di 25 milioni di euro, più 2 di bonus e compreso il 10% sulla futura rivendita del giocatore, che presto sarà in Italia per iniziare la sua nuova avventura.