Il Napoli aspetta Osimhen e congela l’attacco. Avanti per Juanlu

L'attacco domina. E sarà un effetto domino: nel momento in cui il Napoli riuscirà a cedere Osimhen, allora si lancerà a caccia di un uomo che possa rinforzare in maniera adeguata il reparto al fianco di Lukaku. L’unico alfiere certo di continuare la sua avventura tinta d’azzurro: il futuro di Raspadori è un grande punto interrogativo e Simeone è inseguito da Pisa e Siviglia. Già, l’Andalusia: la terra del prossimo round di mercato per un terzino di fascia destra che all’anagrafe conoscono come Juan Luis Sanchez Velasco e che il mondo del calcio chiama semplicemente Juanlu. Anni 21 e la patente di talento della Roja Under 21, oltre che del club del Nervion. Che in questo periodo non naviga in acque esattamente tranquille dal punto di vista economico e che attraverso la sua cessione vorrebbe risolvere in un colpo solo tutti i problemi. Valutazione: 20 milioni di euro. Non trattabili fino a qualche giorno fa ma ora di nuovo al centro dei colloqui con il Napoli. A sua volta portatore di un’offerta da 12 milioni più 2 di bonus qualche settimana fa, dopo un incontro al Sanchez Pizjuan tra il ds Manna, il ds del Siviglia, Cordon, e gli agenti del calciatore. I segnali che arrivano dall’Andalusia, però, raccontano di un’apertura: ritoccando un po’ la parte fissa dell’offerta, magari portandola a 15 e a 17 milioni complessivi con i bonus, Juanlu diventerà al volo un calciatore del Napoli. Anche perché il giovanotto, in questi giorni modello d’occasione per la presentazione delle nuove maglie organizzata dal club, ha un accordo personale blindato con Manna: qua la mano. In attesa della risposta del Siviglia, claro. A sua volta interessato, dicevamo, sia a Simeone ma anche a Cajuste. Il centrocampista svedese è al centro di negoziati con il Besiktas e l’Ipswich, ma dalla Spagna raccontano di un movimento sivigliano: l’affare sta per entrare nel vivo.