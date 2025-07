Osimhen, il Galtasaray pronto a pagare la clausola rescissoria al Napoli: i dettagli

Il Galatasaray vuole fortemente Osimhen, è pronto a pagare la clausola rescissoria di 75 milioni di euro e a garantire 16 milioni netti all’anno al giocatore per le prossime quattro stagioni. Il futuro dell'attaccante nigeriano è sempre più orientato in direzione Istanbul per continuare lungo il solco tracciato dallo scorso 4 settembre, quando il Napoli lo girò in prestito in Turchia.