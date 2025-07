Napoli, per Osimhen al Galatasaray serve pazienza: ecco cosa manca per chiudere l'affare

Per l’affare del secolo, come lo hanno definito in Turchia, serve pazienza. Non è ancora fatta per Victor Osimhen al Galatasaray. Non si è ancora sbloccata la trattativa per l’addio e il suo ritorno a titolo definitivo a Istanbul. Il Napoli ha accettato i 75 milioni della clausola ma ha chiesto garanzie bancarie. Che non sono ancora arrivate. Le parti sono rimaste in contatto ieri sera fino a tardi. Si continuerà a trattare anche oggi. Se e quando arriveranno, Osi potrà volare a Istanbul. La partita è apertissima. Abdullah Kavukcu, il vicepresidente del Galatasaray arrivato in Italia nella giornata di martedì, doveva rientrare ma è rimasto a Milano. Non vuole partire senza la punta. Con lui, negli incontri e i confronti con il ds Manna, c’è anche George Gardi, l’intermediario dell’operazione già attivo a settembre per il prestito dell’attaccante in Turchia.