Napoli-Galatasaray, prosegue la trattativa per Osimhen: le ultime novità 

Proseguono le trattative per il trasferimento di Victor Osimhen dal Napoli al Galatasaray. L'attaccante nigeriano ha passato l'ultimo anno in prestito nel club turco, che ora vuole riscattarlo per confermarlo in vista del ritorno in Champions League. In Turchia i media lo definiscono l'affare del secolo e continuano ad assicurare che "il Galatasaray è pronto a fornire al Napoli la lettera di credito con le garanzie bancarie". Ora tutta la trattativa ruota attorno alle garanzie bancarie. Il pagamento di 75 milioni di euro è stato accettato dal Napoli, ma è stato concordato che verrà pagato tramite con un accordo tra i club, e non con la clausola, nonostante la cifra sia la stessa. Il motivo è riconducibile alla volontà del Galatasaray di rateizzare il pagamento: il club vuole versare la somma in cinque rate.