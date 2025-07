Napoli, in arrivo anche Lang: programmate le visite mediche

Il braccio di ferro con il Galatasaray per Osimhen non rallenta la campagna di rafforzamento del Napoli , che continua a centrare obiettivi e snocciolare acquisti. Dopo il colpo Beukema , e in attesa di dare l'assalto a Ndoye sempre dal Bologna e a Milinkovic-Savic del Torino, i campioni d'Italia si apprestano a battere un altro colpo: in arrivo anche Noa Lang , a ore atteso in Italia per le visite mediche.

Lang atteso a Roma, poi subito in ritiro a Dimaro (via Napoli)

Domattina, martedì 15 luglio, Noa Lang dovrebbe sbarcare a Roma per sostenere le visite mediche direttamente nella capitale, presso Villa Stuart. Se tutto andrà per il verso giusto, l'ormai ex attaccante del Psv potrà arrivare a Napoli in tempo utile per rientrare nel terzo gruppo dei convocati di Conte per il raduno di mercoledì 16 e partire il giorno successivo, giovedì 17, per Dimaro, sede del primo ritiro estivo, con il resto della squadra.