Tutto sul mercato Napoli: Ndoye in salita, si tratta per Milinkovic, Osimhen in chiusura

Gli agenti di Dan Ndoye, uno dei grandi obiettivi del Napoli, hanno avvertito il Bologna che arriverà una proposta scritta del Nottingham Forest. Proposta ufficiale che finora, dunque, non è arrivata. Anche il club di De Laurentiis non ha ancora affondato il colpo, e i contatti diretti sono fermi all'incontro tra Manna e Sartori andato in scena in occasione dell'apertura dei giochi relativi a Beukema. Era fine giugno: all'epoca, la prima valutazione dell'esterno svizzero, uno dei gioielli di famiglia rossoblù, oscillava tra i 45 e i 50 milioni di euro, considerando anche l'inserimento di Alessandro Zanoli . In questi giorni al lavoro nel ritiro di Dimaro: un segnale chiarissimo di come la storia sia bloccata. A maggior ragione dopo la risposta alla domanda: una trentina di milioni più Zanoli. Distanza enorme. Ma grande è anche la stima nei confronti di Ndoye, considerato un ottimo candidato alla costruzione della coppia offensiva di sinistra insieme con Lang.

Il possibile rinnovo di Ndoye e quell'accordo...

In tutto questo caos di proposte annunciate, al momento il passaggio più concreto l'ha compiuto proprio il Bologna. «Sappiamo di apprezzamenti di alcune società ma non in maniera ufficiale. Possiamo pensare di prolungare e migliorare il suo contratto, c'è l'apertura del ragazzo», ha detto ieri il ds Di Vaio a un evento a Massa al quale ha partecipato anche il ds azzurro Manna. Parole chiare: il club ha spiegato al giocatore l'intenzione di rinnovare. Un po' quello che era già accaduto con Beukema. Il Napoli, nel frattempo, mantiene costanti i contatti con gli agenti di Ndoye per trovare la quadra sul fronte dell'accordo personale, proprio come accadde con il difensore olandese, tra l'altro suo ex compagno di squadra: evidentemente una fase preparatoria di un eventuale affondo con il Bologna. Dan sta vivendo questo momento pieno di sirene con uno spirito molto attendista e anzi un po' fatalista: è spettatore ovviamente molto interessato, ci mancherebbe, ma prima di cominciare a valutare seriamente la possibilità di cambiare squadra, è in attesa di movimenti ufficiali. E si allena con la solita professionalità e identica applicazione. Una storia destinata a vivere una svolta in tempi piuttosto brevi, anche perché il Nottingham è in agguato, il Bologna è pronto a rinnovare e qualche info sul giocatore è stata acquisita anche in Bundesliga. Il Napoli non è più solo. Parallelamente resta nei radar l'inglese Jack Grealish, 28 anni, in uscita dal City.