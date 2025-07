Ciao Osimhen: è questione di ore per il passaggio dal Napoli al Galatasaray

Napoli, con i soldi di Osimhen si prepara un doppio colpo

La settimana appena cominciata sarà decisiva anche per altre due operazioni in entrata. Stanno per arrivare Milinkovic-Savic per la porta e Juanlu Sanchez in difesa. Affari in via di definizione con indizi nell’ultimo weekend: il numero uno del Torino non ha collezionato neppure un minuto in occasione dell’amichevole contro l’Ingolstadt mentre il terzino destro non è stato neppure convocato per il test amichevole del Siviglia contro il Sunderland. Con il club spagnolo dialogo avanzato da settimane, ora la chiusura: accordo vicino ai 15 milioni complessivi. Il giocatore aveva già da tempo l’accordo con il Napoli e ora aspetta solo il via libera per volare in Italia. Ha la valigia pronta anche Milinkovic-Savic che si trasferirà al Napoli per 17,5 milioni, cifra pagabile in più rate. Conte li aspetta in ritiro.