Napoli e Milinkovic-Savic sempre più vicini: al Torino andrà Ngonge

(inviato a Dimaro) - Il Napoli accelera sul mercato. Di nuovo: dopo i cinque acquisti collezionati da inizio giugno, ora è il momento di un altro tris. In preparazione: la distanza con il Torino per Milinkovic-Savic è stata ridotta stamattina, operazione da 21,5 milioni complessivi, aggirando la clausola da 18 e spalmando il pagamento in più rate. I club lavorando alla formula, mentre il portiere serbo continua la sua attesa nel ritiro di Passo allo Stelvio, un'ottantina di chilometri da Dimaro. Al Toro, invece, andrà Cyril Ngonge in prestito con diritto di riscatto (1,5 più 16, visite mediche previste per domani): operazioni slegate.