Milinkovic-Savic e Miretti, il Napoli tratta e spinge: le ultime news di calciomercato  

Evidentemente, ieri è stato il giorno delle accelerate. L'accordo con il Torino è in via di definizione e Vanja Milinkovic-Savic si appresta a diventare un giocatore del Napoli. Nonché l'uomo più alto della rosa: 202 centimetri di gigantesco portiere serbo, 28 anni, che dunque riuscirà nell'impresa di battere finanche i 201 centimetri di Lucca. Una squadra in formato maxi, non c'è che dire. Ma anche una squadra che cresce gradualmente secondo la filosofia di un club che pur lavorando molto bene alla ristrutturazione, al rafforzamento e all'infoltimento del gruppo è sempre attento a rispettare i principi di una policy che non prevede salti nel vuoto. La conquista dello scudetto con gli uomini addirittura contati nella seconda parte della stagione ha obbligato a velocizzare e incrementare la ricostruzione: eccezion fatta per De Bruyne , un fuoriclasse di 34 anni che una volta raggiunta la condizione migliore potrà diventare un faro, finora sono arrivati calciatori con ampi margini di crescita che aumentano il raggio delle alternative e la profondità di una rosa da completare. Lo ha spiegato anche Conte : «In questo momento non è ancora strutturata per fare tante competizioni: campionato, Champions, Supercoppa in Arabia e Coppa Italia». Il gruppo che ha vinto lo scudetto è solido, è la base, ma ovviamente non può bastare per essere ambiziosi su tutti i fronti: ecco perché il club sta continuando a lavorare sul mercato senza sosta. Dalla porta al centrocampo: e Fabio Miretti, mezzala della Juve di 21 anni , rappresenta di certo un jolly da giocare.

L'accordo con il Torino

La prima storia in dirittura, però, è quella relativa a un doppio affare con il Torino: Milinkovic-Savic al Napoli e Cyril Ngonge al Toro. Operazioni slegate ma inevitabilmente connesse che ormai sono giunte al traguardo: l'attaccante belga farà le visite mediche oggi e poi tingerà di granata la sua vita almeno per un anno, considerando che andrà in prestito con diritto di riscatto (un milione più 16); il portiere, invece, è ancora in attesa di un via libera per raggiungere Conte che a questo punto potrebbe arrivare in qualsiasi momento, in virtù del fatto che le due società stanno riflettendo soltanto sui termini di pagamento. Le cifre: 22 milioni complessivi, tra la clausola e varie, con pagamento rateizzato in più anni. Milinkovic è in attesa del Napoli da oltre una settimana e ormai si limita al minimo indispensabile in ritiro con il Toro. Per altro in provincia di Bolzano, a Passo allo Stelvio, un'oretta da Dimaro: raggiungere i nuovi compagni sarebbe un attimo. Di certo sarà in campo a Castel di Sangro.

L'affare con la Juve per Miretti

Diversa è la questione di Miretti, un ex Next Gen Juve che Manna conosce perfettamente e stima: l'intesa con il Napoli è nell'aria da un po', ma bisogna trovare l'intesa sulla formula e i costi con la Juventus. C'è l'intenzione di completare il reparto con lui. Ma in attesa di far quadrare conti e cose, oggi Miretti andrà in ritiro con i bianconeri.