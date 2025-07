Napoli tra Ndoye e Sterling: la situazione aggiornata

Speak english, please. La Premier è un pianeta ricco di sex appeal, dicevamo: e il Napoli ha cominciato a carezzare in alternativa l’idea Raheem Sterling , 30 anni , una vita al top tra Liverpool, il City di De Bruyne, il Chelsea e l’Arsenal, l’ultimo club in cui ha giocato in prestito per un anno. La proprietà è dei Blues, titolari di un cartellino costato 56 milioni di euro nel 2022, ma la situazione è simile a quella che coinvolgeva Lukaku un’estate fa: è in uscita e si sta allenando a parte a Cobham insieme con gli esuberi Joao Felix, Disasi e Chilwell.

Napoli, cosa serve per arrivare a Sterling

La certezza è che la situazione di Sterling, considerando il suo grande passato recente abbellito da 82 presenze con l’Inghilterra, è una delle più spinose per il Chelsea: convivono la necessità di fare cassa dopo investimenti estivi da 169 milioni di sterline - 190 in euro - e la speranza di recuperare almeno 20 milioni di sterline - 23 in euro - dalla sua cessione; cosa decisamente improbabile. Del tutto proibitivo è il suo ingaggio da 325.000 sterline a settimana: 15,6 milioni di euro a stagione. A livello di Osimhen e più o meno la metà dell’intero cartellino di Beukema: un’enormità da Saudi o un’eccezione speciale da Galatasaray. Nel frattempo, altra notizia di ieri, pare che anche il Bayer Leverkusen stia pensando a Raheem. La formula possibile per il Napoli, ragionando in termini concreti, potrebbe essere un prestito, ma ovviamente a cifre di ingaggio tremendamente inferiori a quelle attuali. Si vedrà: l’idea c’è e Manna ha acceso i contatti.

Napoli, resta anche l'ipotesi Grealish

E si affianca a quella di Jack Grealish, 29 anni, altro uomo Premier in uscita dal City e altro ex compagno di De Bruyne: in questo momento è in Costiera, a godere del mare di Conca dei Marini e ad allenarsi in attesa di trovare una sistemazione. Mercoledì sera, passeggiando a Ravello dopo una cena in Costiera, a chi gli ha chiesto di un possibile futuro nel Napoli ha risposto così: maybe, forse. Altra idea, altra suggestione british che regge ancora. Riflessioni su Armand Laurienté, 26 anni, francese del Sassuolo neopromosso e caratteristiche spiccatamente offensive.