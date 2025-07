Osimhen al Galatasaray, in arrivo annuncio e addio

È stata rovente, ieri, la giornata sull’asse Napoli-Galatasaray . I legali dei due club hanno lavorato senza sosta per lo scambio dei documenti firmati. Definita nei minimi dettagli la super operazione che porterà Victor Osimhen a trasferirsi a titolo definitivo a Istanbul per 75 milioni di euro. Il pagamento sarà dilazionato: 40 entro pochi giorni, entro la fine di luglio, poi due rate da 17,5 entro il 2026. Come da accordi, come da stretta di mano virtuale avvenuta domenica pomeriggio tra i due presidenti. De Laurentiis ha dato il placet dopo aver trovato la quadra. Il Galatasaray ha fatto uno sforzo economico enorme per riabbracciare Osi (che voleva solo la Turchia rifiutando l’Al-Hilal e alcuni club europei) e far felici i suoi tifosi che ora non vedono l’ora di riaccoglierlo con una festa programmata allo stadio. Prima, però, le ultime tappe della storia: visite, firma e annuncio. Che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì.

Napoli, addio a Osimhen

Osimhen sta chiudendo la valigia per volare in Turchia, la chiosa di una trattativa che è stata lunga, intensa, con momenti di tensione, distanze poi ridotte fino all’accordo definitivo arrivato domenica scorsa. In settimana sono arrivate anche le garanzie bancarie richieste e ottenute dal Napoli, le famose lettere di credito che mancavano per far partire la macchina burocratica con la stesura dei contratti. Che sono lunghi, che andavano letti e riletti, pagina per pagina, per scongiurare il rischio di errori, prima di ogni firma. Ci è voluto del tempo, ma ormai ci siamo.

I dettagli dell'affare

Osimhen si trasferirà in Turchia per il valore della clausola, blindata dal Napoli anche dopo la scadenza: 75 milioni. Non uno di meno. Il Galatasaray, dopo aver già provato invano ad abbassare la cifra totale sulla valutazione del giocatore, ha detto sì a ogni altra richiesta di De Laurentiis: è prevista una clausola anti-Italia che varrà fino al 2027 e anche il 10% su una futura rivendita. Ultime curve, poi il traguardo. Osimhen sta per dire addio all’Italia dopo uno scudetto vinto nel 2023 e 76 gol in 133 presenze con il Napoli dal 2020. Ne ha segnati quasi la metà in una sola annata in Turchia: 37 complessivi con vittoria di Süper Lig e Coppa. A Istanbul, Osi ha trovato la sua dimensione. I tifosi lo adorano, lui ricambia. Per il Napoli sta per chiudersi un capitolo lungo cinque anni.