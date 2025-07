Milinkovic-Savic al Napoli: è a Roma per le visite mediche, poi la firma

Vanja Milinkovic-Savic è a Roma per svolgere le visite mediche, poi diventerà ufficialmente un calciatore del Napoli. Il portiere, che ha lasciato il ritiro con il Toro ieri sera per volare nella Capitale, è arrivato a Villa Stuart qualche minuto prima delle 10.30 del mattino, scortato dal suo agente, Uros Jankovic, dal capo scout Micheli, dal dottor Canonico e dal membro dello staff comunicazione Lombardi. In un paio d’ore completerà le visite, poi dovrebbe firmare il contratto da cinque anni già pronto per lui: operazione complessiva da 21 milioni di euro, come il valore della clausola.