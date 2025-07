Milinkovic-Savic al Napoli, è ufficiale: i dettagli dell'accordo con il Torino

Vanja Milinkovic-Savic è un giocatore del Napoli : è ufficiale. Sesta operazione di mercato in entrata per gli azzurri, che si sono assicurati il portiere serbo reduce da un'ottima stagione con il Torino , che saluta dopo cinque anni.

Milinkovic-Savic al Napoli, il tweet di De Laurentiis

Visite mediche e firma sul contratto. Ad annunciare l'accordo con Milinkovic-Savic è stato il presidente De Laurentiis con uno dei suoi classici tweet: "Benvenuto Vanja!". In concomitanza il club azzurro ha diffuso la nota con cui ha reso pubblico l'accordo raggiunto con l'estremo difensore, che con il Torino ha giocato 158 partite.

Napoli, Milinkovic-Savic è ufficiale: il comunicato

Il comunicato ufficiale è arrivato al termine dell'amichevole vinta dal Napoli contro il Catanzaro (2-1): "La SSC Napoli comunica di aver acquisito in prestito con obbligo di riscatto le prestazioni sportive del calciatore Vanja Milinkovic-Savic dal Torino F.C. Nato il 20 febbraio 1997, l'estremo difensore serbo ha giocato 146 partite in Serie A, con quarantacinque Clean sheets. 15 le partite giocate in Coppa Italia, mantenendo per otto volte la porta inviolata.Vanta 19 presenze con la Serbia, facendo il suo esordio con la nazionale maggiore l'11 novembre 2021 in un'amichevole contro il Qatar, vinta dalla Serbia per 4-0. Benvenuto, Vanja!".