Da Sterling a Grealish, il Napoli guarda alla Premier

DIMARO (dall’inviato) - C'è di mezzo il mare: la Manica tra il Napoli e Ndoye, il Golfo tra Napoli e Ischia. E mentre l'isola verde diventava per un paio di giorni la capitale del mercato azzurro, Dan decideva di giocarla all'inglese: alla fine ha scelto il fascino della Premier e il Nottingham Forest, ieri piombato sul pianeta Bologna con argomenti economici più convincenti rispetto ai primi approcci dopo aver ottenuto il placet definitivo del giocatore. È arrivato l'assist ed è finita così: era chiaro da giorni, ormai, che a sbloccare la telenovela infinita sarebbe stato Ndoye in persona con la sua decisione. In questa storia il Napoli ha fatto ciò che ha ritenuto giusto, continuando a percorrere la propria strada senza saltare nel vuoto a ogni costo e modulando l'offerta ai parametri riconosciuti più opportuni nonostante la grande stima e il forte interesse nei confronti dell'esterno svizzero. L'ultima proposta: 40 milioni complessivi tra prestito (9), obbligo di riscatto (26) e bonus facilmente raggiungibili (5). Uno sforzo già notevole che non ha contemplato rilanci successivi ma che probabilmente sarebbe stato ulteriormente ritoccato verso i 45 milioni pretesi dal club di Saputo, se solo Dan non fosse stato ammaliato in maniera irrimediabile dal richiamo di un campionato ancora irresistibile. Affare fatto per 42 milioni più il 20% sulla futura rivendita e good luck. Esce un nome dalla lista degli esterni offensivi di fascia sinistra e altri due reggono: Raheem Sterling e Jack Grealish . Guarda caso, altre suggestioni Premier .

Napoli, vertice di mercato a Ischia

Premessa d'obbligo: in questa fase a cavallo tra la fine del ritiro di Dimaro e l'inizio del ritiro a Castel di Sangro, in programma da domani al 14 agosto, il Napoli ha deciso di riflettere. De Laurentiis e Conte hanno spostato il loro centro di interessi (e relax) a Ischia in queste ore e insieme con il ds Manna hanno iniziato a fare il punto della situazione. Prime riflessioni da approfondire all'Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale del club in Abruzzo: sfumato Ndoye, è ovvio che qualcosa è cambiato e qualcos'altro cambierà nella valutazione delle prossime mosse necessarie a completare la squadra e un mercato inaugurato con una serie di sei colpi in meno di due mesi. Da Marianucci a Milinkovic-Savic, annunciato sabato.

Napoli, c’è Sterling nella lista di Conte

Sterling, 30 anni e uno stipendio da 16 milioni a stagione ormai insostenibile anche per il Chelsea, è un'idea affascinante che però non potrà essere perseguita senza il sostegno dei Blues. Anche il Fulham, altra squadra sulle tracce di Raheem, in questo periodo al lavoro a Cobham insieme con gli esuberi come Lukaku nell'estate 2024, ha la medesima esigenza: ovvero, la casa madre di King's Road deve contribuire in maniera sostanziale e sostanziosa alla copertura dell'ingaggio. I contatti sono stati avviati da un po', il Napoli non ha mica atteso l'ultima puntata della questione Ndoye senza lavorare ai piani alternativi, e così l'idea in piedi sarebbe quella di un prestito: il giocatore apre. Anche Grealish, in uscita dal City a 29 anni, è un profilo ritenuto interessante come Sterling e anzi è in attesa di una chiamata: Napoli lo attira moltissimo. Sì. E magari la presenza di De Bruyne rappresenta un plus. In questo periodo, poi, ha scelto la Costiera Amalfitana per iniziare la preparazione in solitudine: sarà un caso, magari non lo è. Nel ventaglio delle opzioni al momento congelate sono finiti di recente Federico Chiesa del Liverpool, 28 anni, e Alejandro Garnacho dello United, 21 anni, già trattato in inverno: a gennaio non finì benissimo, ma il dopo Ndoye è fatto di valutazioni a 360 gradi.

Napoli, offerta per Sanchez

Sempre viva la storia Juanlu Sanchez, 21 anni, con il Siviglia: per il terzino destro della Roja Under 21, gli andalusi chiedono 17 milioni e il 10% sulla rivendita. Non è finita, ma le cifre non sono ancora quelle giuste: il Napoli ha l'accordo con il giocatore e attende. Il Bologna, nel frattempo, ha richiesto di nuovo Alessandro Zanoli. Per finire, le uscite: Alessio Zerbin va alla Cremonese, Jens Cajuste è tra Ipswich e Besiktas. Frenata Paok-Cheddira.