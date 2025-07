Napoli, doppio piano per l’attacco: Grealish, Sterling o... Raspadori

Jack Grealish , 29 anni, è in uscita dal Manchester City e sui social si mostra in gran forma durante i suoi allenamenti italiani in costiera amalfitana, una simpatica coincidenza nei giorni in cui il suo nome è (da tempo) accostato al club azzurro. Grealish piace, è molto amico di De Bruyne ed è attratto dall'idea di tornare a giocare con Kdb , ma ci sono un po' di ostacoli, come detto, tra tutti la valutazione che ne fa il City e, soprattutto, l'elevato stipendio. Però Grealish resta in uscita (piace anche a Everton e Aston Villa ) e il Napoli resta alla finestra: certe posizioni rigide, col passare del tempo, possono anche ammorbidirsi.

Napoli, c'è anche Sterling da Chelsea

Sempre in Premier League, in questa vetrina virtuale di campioni in uscita, è impossibile non notare il talento di Raheem Sterling, 30 anni, un'annata poco felice in prestito all'Arsenal e una valigia di nuovo pronta. Il Chelsea lo cede, i contatti sono avviati da un po' di giorni, ma Sterling ha uno stipendio alto, eccessivo, e su di lui c'è anche il Fulham. Guadagna 16 milioni a stagione e a queste cifre, ovviamente, è impossibile per chiunque sedersi a trattare. Servirà, nel caso, il contributo dei Blues. Sterling e Grealish, ma non solo. La lista è lunga e le idee non hanno confini. Non viene depennato il nome di Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, mentre resta freddo quello di Alejandro Garnacho che lascerà lo United. A gennaio l'intesa mancata tra le parti è diventata poi prolungato silenzio. Il mercato, però, è imprevedibile.