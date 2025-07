Napoli, Osimhen è ufficialmente un giocatore del Galatasaray

Si chiude finalmente la telenovela di mercato delle ultime settimane che ha visto protagonista Victor Osimhen: con un annuncio ufficiale diffuso contestualmente, Napoli e Galatasaray hanno infatti confermato il buon esito della lunga trattativa, sancendo il passaggio a titolo definitivo dell'attaccante nigeriano al club turco, nel quale aveva militato in prestito nel corso dell'ultima stagione.

Tutte le cifre dell'affare

Saranno 75 i milioni incassati dal Napoli per la cessione di Osimhen, oltre al 10% del ricavato su un'eventuale futura cessione. Per quanto riguarda il giocatore, contratto quadriennale da 15 milioni di euro a stagione, un 'premio fedeltà' da un milione all'anno, più altri cinque a stagione per i diritti di immagine.

Grande accoglienza per Osimhen a Istanbul

Come in occasione del suo primo sbarco in Turchia, Osimhen, arrivato ieri sera a Istanbul, è stato accolto da una folla oceanica, a testimoniare il profondo legame che si è creato tra l'ambiente e il bomber africano, che chiude definitivamente la sua parentesi al Napoli con uno scudetto, 108 presenze e 65 reti.