Gutierrez, il Napoli va all'assalto: accordo con il Girona

INVIATO A CASTEL DI SANGRO - Le riflessioni post Dimaro sulle strategie e le mosse finali del mercato hanno prodotto una specie di mini rivoluzione: il Napoli ha accantonato per il momento ogni discorso relativo agli alfieri offensivi di fascia sinistra, ali pure per intenderci, e ha deciso di puntare su un esterno a tutta fascia, un terzino in grado di coprire l'intera corsia. Un nome rispolverato dal recente passato nel giorno in cui il Nottingham ha ufficializzato l'arrivo di Ndoye: Miguel Gutierrez, 24 anni compiuti domenica, alfiere del Girona che per un'incredibile sorteggio del destino si esibirà in amichevole a Castel di Sangro contro i campioni d'Italia domenica 9 agosto in amichevole. Inevitabile domanda di conseguenza: tornerà in Spagna o si tratterrà? Di certo non giocherà: è reduce da un intervento alla caviglia destra eseguito il 10 luglio e ne avrà ancora per qualche settimana (si parla di fine agosto o inizio settembre). Nulla di grave, comunque. Tant'è che è un obiettivo concreto: prima il contatto con il nuovo agente del calciatore, quel Manuel Garcia Quilon che da queste parti ha collezionato Reina, Albiol, Callejon e Benitez, poi quello con la società. L'accordo con il calciatore non è ancora stato raggiunto (2 milioni a stagione fino al 2030), mentre con il Girona si tratta sulla base di 18 milioni di euro. A titolo definitivo: tra i club la storia è avviatissima, non resta che trovare la quadra con Gutierrez.