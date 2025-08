Miretti, l'agente rivela: "Piace al Napoli, aspettiamo la decisione della Juve"

Fabio Miretti è uno dei nomi più caldi in questa fase di calciomercato per il Napoli . Manna vuole regalare ad Antonio Conte un rinforzo per il centrocampo e il centrocampista di proprietà della Juventus sembra il profilo giusto. Il direttore sportivo lo conosce bene sin dai tempi della Next Gen e ora vorrebbe portarlo a Castel Volturno. L'intesa con il giocatore è molto vicina , ma non si può dire lo stesso di quella con i bianconeri. L'agente di Miretti, Giovanni Branchini, ha spiegato la situazione ai microfoni di Sky Sport, parlando della trattativa per portare il suo assistito alla corte di Conte. Queste le sue parole: " L’interesse del Napoli è vero , i due club [Juventus e Napoli, ndr] hanno iniziato a parlarsi. Il giocatore aspetta che venga presa una decisione . Dal nostro punto di vista, ci vede privilegiati perché essere contesi tra Juventus e Napoli oggi è un bellissimo risultato".

"Miretti perfetto per Conte? La sensazione è questa"

Miretti risponde perfettamente alle caratteristiche cercate dal Napoli per il centrocampo, fisico e duttile: "Perfetto per Conte? La sensazione è questa. Già essere ritenuti un'ipotesi per rinforzare un club già fortissimo come il Napoli. Miretti ha una storia nelle giovanili che lo ha portato a giocare in tutte le posizioni di centrocampo ma con attitudine da playmaker. Aveva la bella abitudine di segnare molti gol, poi Vieira gli ha chiesto una posizione diversa". Il cambio di posizione nella scorsa stagione al Genoa non è stato semplice: "Gli ha creato qualche difficoltà, ma con la crescita globale di tutta la squadra è riuscito a intepretare il ruolo nel modo in cui gli era stato chiesto di fare, togliendosi qualche soddisfazione. Purtroppo non ha potuto finire la stagione per uno sciocco infortunio, ma ora è tutto superato e si sta allenando con la Juve. Credo sia un giocatore in fase di definizione e che possa giocare in più posizioni a centrocampo".