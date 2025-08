Raspadori, il Napoli maneggia oro: piace molto all'Atletico Madrid

Inviato a Castel di Sangro - Giacomo Raspadori, uno degli alfieri decisivi del quarto scudetto nonché uno dei calciatori che più d’ogni altro sta brillando in questa seconda fase di preparazione a Castel di Sangro, è un po’ l’uomo del momento: al centro del mercato e parallelamente di una sorta di metamorfosi tattica che Conte sta studiando sin dai giorni del ritiro a Dimaro. Jack ha nel Dna i filamenti del centravanti e della seconda punta, ma in questa fase l’allenatore lo sta provando regolarmente da mezzala sinistra offensiva, e nello specifico nel tris di mediana con De Bruyne e Lobotka. Per intenderci, quello esibito contro il Catanzaro nella seconda uscita andata in scena in Trentino e quello che, da prove tattiche degli ultimi giorni, dovrebbe verosimilmente cominciare dal primo minuto anche la prima amichevole internazionale in agenda domani alle 18 contro i francesi del Brest al Patini. C’è un però, in questa vicenda piena di esperimenti, talento e splendidi sprazzi di puro calcio regalati insieme con Kdb, Lobo, Neres e Lang (altri due elementi della stessa formazione sperimentale d’allenamento): non è mica certo che Raspadori continui con il Napoli. Non è sicuro che comincerà la sua quinta stagione e anzi qualcosa inizia seriamente a muoversi intorno a lui: l’Atletico Madrid lo segue insieme con Enzo Millot e Nico Gonzalez e sta parlando con i suoi agenti.