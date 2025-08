Napoli, Raspadori può sbloccare il mercato: occhi su Chiesa e Grealish

Intanto a Madrid...

Nel frattempo a Madrid, sponda Atletico, sono in atto grandi manovre di mercato: nella lista al vaglio del Cholo, inizialmente di tre nomi con Nico Gonzalez, sono rimasti il francese Millot e Raspadori. L'agente di Jack, legato al Napoli fino al 2028 e titolare di un ingaggio non all'altezza di tutti, sta parlando con gli spagnoli ed è in attesa di sviluppi. Esattamente come il club azzurro: la valutazione è 30 milioni e per ora all'interesse non è ancora seguita un'offerta. Al momento va così. Ma la questione non potrà andare troppo per le lunghe: sia per le esigenze dell'Atletico sia per quelle del Napoli, considerando che l'uscita di Jack comporterebbe l'apertura di un altro fronte.

Napoli, l'ala

Oltre a Gutierrez, infatti, è sempre in ballo la lista delle ali pure: Federico Chiesa e Jack Grealish, 27 e 29 anni, rispettivamente in uscita da Liverpool e City. Più indietro Raheem Sterling, 30 anni, tra gli esuberi del Chelsea, e di nuovo Jadon Sancho dello United, 25 anni, per settimane in orbita Juve. A proposito: con i bianconeri continua il dialogo per Fabio Miretti, 21 anni, la mezzala ritenuta ideale per completare il reparto. In uscita: Cajuste tratta con l'Ipswich e Cheddira va verso il Paok. Il Cholito Simeone attende l'accordo tra Napoli e Torino.